Иран и Саудовская Аравия восстановили дипотношения
По итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, сообщает иранское агентство Tasnim.
Документ предполагает очную встречу глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии. В нем также указывается на взаимное уважение Тегераном и Эр-Риядом суверенитета двух стран, а также о поддержке принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.
Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были разорваны в 2016 году после того, как саудовские власти казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, а у посольства Саудовской Аравии в Тегеране собрались протестующие, которые затем подожгли здание.
Ранее, как сообщала НСН, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе.
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