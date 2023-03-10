Иран и Саудовская Аравия восстановили дипотношения

По итогам переговоров в Пекине делегации Саудовской Аравии и Ирана при посредничестве КНР подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, сообщает иранское агентство Tasnim.

Документ предполагает очную встречу глав внешнеполитических ведомств Ирана и Саудовской Аравии. В нем также указывается на взаимное уважение Тегераном и Эр-Риядом суверенитета двух стран, а также о поддержке принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.

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Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были разорваны в 2016 году после того, как саудовские власти казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, а у посольства Саудовской Аравии в Тегеране собрались протестующие, которые затем подожгли здание.

Ранее, как сообщала НСН, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе.

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ТЕГИ:КНРСоглашениеИранСаудовская Аравия
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