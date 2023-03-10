Иран и Саудовская Аравия восстановили дипотношения

Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были разорваны в 2016 году после того, как саудовские власти казнили шиитского проповедника Нимра ан-Нимра, а у посольства Саудовской Аравии в Тегеране собрались протестующие, которые затем подожгли здание.

Ранее, как сообщала НСН, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стабилизацию в Персидском заливе.

