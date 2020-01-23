Иракский президент рассказал о переговорах с Трампом в Давосе

Как сообщает РИА Новости, Салех сказал, что у них с Трампом был «хороший диалог». Он подчеркнул, что странам сегодня необходимо стабилизировать ситуацию и что «сейчас не время для еще одного конфликта».

Эти переговоры стали первой двусторонней встречей лидеров США и Ирака после ликвидации в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, отмечает агентство.

В ночь на вторник 21 января сообщалось, что возле американского посольства в Багдаде упали три ракеты.



