В Госдепе пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400

15 января 202000:58

В случае покупки Ираком российских С-400 против страны могут быть введены санкции. Об этом заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ, пишет РИА Новости.

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Соответствующее заявление Худ сделал в ходе мероприятия в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. Он также порекомендовал партнерам не покупать российскую военную технику.

Ранее стало известно, что Ирак рассматривает возможность покупки российских С-400. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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