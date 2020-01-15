В Госдепе пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
15 января 202000:58
В случае покупки Ираком российских С-400 против страны могут быть введены санкции. Об этом заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ, пишет РИА Новости.
Соответствующее заявление Худ сделал в ходе мероприятия в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. Он также порекомендовал партнерам не покупать российскую военную технику.
Ранее стало известно, что Ирак рассматривает возможность покупки российских С-400. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.
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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
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