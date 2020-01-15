В Госдепе пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400

Соответствующее заявление Худ сделал в ходе мероприятия в Институте изучения Ближнего Востока в Вашингтоне. Он также порекомендовал партнерам не покупать российскую военную технику.

Ранее стало известно, что Ирак рассматривает возможность покупки российских С-400. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

