СМИ: Три ракеты упали вблизи посольства США в Багдаде
21 января 202000:47
Возле американского посольства в Багдаде упали три ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в органах безопасности Ирака.
Как сообщили агентству, из посольства США разносятся сигналы воздушной тревоги.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Это не первый инцидент с атакой американских объектов. Ранее обстрелу подвергались две военные базы с американскими военными.
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