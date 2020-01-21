СМИ: Три ракеты упали вблизи посольства США в Багдаде

Возле американского посольства в Багдаде упали три ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в органах безопасности Ирака.

Как сообщили агентству, из посольства США разносятся сигналы воздушной тревоги.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Это не первый инцидент с атакой американских объектов. Ранее обстрелу подвергались две военные базы с американскими военными.

