Иордания отозвала своего посла в Израиле

Министерство иностранных дел Иордании объявило об отзыве своего посла в Израиле, сообщает государственное агентство Petra.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПосолИзраильИордания

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