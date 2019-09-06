Роскомнадзор призвал YouTube и Instaram соблюдать «День тишины»

Роскомнадзор на своем сайте и в соцсетях напомнил СМИ и кандидатам, участвующим в выборах, о необходимости соблюдения так называемого Дня тишины 7 и 8 сентября.

Любая предвыборная агитация должна закончиться в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.

Отдельно Роскомнадзор обратился к Google, YouTube, Facebook и Instagram. Ведомство опубликовало пост в Twitter, в котором призвало сервисы не допускать появления политической рекламы на своих площадках.

Ведомство предупредило, что случаи нарушения будут расценены как «вмешательство в суверенные дела, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ». Роскомнадзор пригрозил в этом случае «адекватной реакцией», отмечает RT.

