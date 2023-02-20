«Инструмент выживания»: Названы причины желания Кадырова создать свою ЧВК
Великобритания нацелилась на Северный Кавказ, глава Чечни хочет иметь гарантию, что сможет защитить территорию, отметил в эфире НСН Владимир Прохватилов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров хочет создать частную военную компанию, чтобы иметь при себе инструмент политического влияния и выживания после своей отставки, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Накануне Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать ЧВК после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект. Владимир Прохватилов отметил, что Кадыров хочет иметь свою личную армию после ухода с поста главы региона.
«У Кадырова и так есть своя личная армия. Он просто хочет сделать так, что если он уйдет на пенсию, то изменит формат тех вооруженных сил, которые имеются сейчас, у него также будет своя личная армия. Своя армия – это инструмент политического влияния и элементарного выживания, потому что на Северном Кавказе обстановка крайне сложная. Сейчас Запад, в первую очередь Великобритания, нацеливается на наш Северный Кавказ. Кадыров хочет иметь гарантию, что он сможет защитить свою территорию», - сказал Прохватилов.
При этом он отметил, что несмотря на то, что частная военная компания «Вагнер» показала свою успешность в Африке и на Украине, легализовывать ЧВК в России стоит только в том случае, если власть не в состоянии сама защитить интересы государства.
«Во всем мире частные военные компании занимаются больше обеспечением безопасности, логистики и не так уж часто участвуют в боевых действиях. У нас ЧВК «Вагнер» показало полную успешность, не терпит поражение нигде: ни в Африке, ни в Украине. С государственными структурами у частных военных компаний отношения сложные, в первую очередь у нас, это очевидно по последним скандалам и передрягам. Если федеральная власть в состоянии защитить интересы государства, то легализовать ЧВК не нужно. А если не в состоянии, то что делать тому же «Газпрому», если его «Северные потоки» взяли и взорвали?», - резюмировал Прохватилов.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с НСН отмечал, что частные военные компании имеют право на существование в России, их деятельность нужно легализовать. По его словам, пока инициатив о легализации ЧВК нет, но депутаты этот вопрос обсуждают.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Байден пообещал выделить Украине еще 500 миллионов долларов
- На сына пресс-атташе «Арсенала» напали в Швейцарии на стадионе
- Стало известно место встречи Байдена и Зеленского в Киеве
- Боррель призвал Китай не поставлять оружие России
- Москва выдала разрешения на возведение 638 тысяч «квадратов» недвижимости в январе
- Чавушоглу: Турция не присоединяется к санкциям против России
- Байден приехал в Киев: видео
- Школьники в трех регионах РФ смогут получить аттестат без экзаменов
- Сугробы в Москве стали самыми большими с начала зимы
- Кадыров заявил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru