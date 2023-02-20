«Инструмент выживания»: Названы причины желания Кадырова создать свою ЧВК

Накануне Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать ЧВК после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект. Владимир Прохватилов отметил, что Кадыров хочет иметь свою личную армию после ухода с поста главы региона.

«У Кадырова и так есть своя личная армия. Он просто хочет сделать так, что если он уйдет на пенсию, то изменит формат тех вооруженных сил, которые имеются сейчас, у него также будет своя личная армия. Своя армия – это инструмент политического влияния и элементарного выживания, потому что на Северном Кавказе обстановка крайне сложная. Сейчас Запад, в первую очередь Великобритания, нацеливается на наш Северный Кавказ. Кадыров хочет иметь гарантию, что он сможет защитить свою территорию», - сказал Прохватилов.

При этом он отметил, что несмотря на то, что частная военная компания «Вагнер» показала свою успешность в Африке и на Украине, легализовывать ЧВК в России стоит только в том случае, если власть не в состоянии сама защитить интересы государства.