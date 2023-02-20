Депутат Саблин заявил об эффективности ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания «Вагнер» эффективно действует в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне, руководитель подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» Дмитрий Саблин.

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Как отметил депутат в интервью ТАСС, ЧВК — «очень эффективная структура». В составе «Вагнера» действуют в том числе добровольцы — члены всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Как отметил Саблин, у «Каскада» есть взаимодействие с ЧВК и налажен обмен информацией.

«Если находим цели в зоне их ответственности, передаем им, они эффективно отрабатывают», — указал парламентарий.

Между тем СМИ сообщили, что бойцы «Вагнера» прорвали оборону украинских войск в Берховке под Артемовском, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияДепутатыГосдумаЧВК "Вагнер"
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