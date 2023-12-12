Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за обход санкций

Институты Евросоюза согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательство Испании в Совете содружества.

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ФОТО: РИА Новости
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