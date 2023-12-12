Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за обход санкций
12 декабря 202316:59
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Футбольные клубы ЕС могут наказать за нарушение антироссийских санкций
- Блогеру Шабутдинову продлили арест на три месяца
- Путин предоставил участникам СВО приоритет на трудоустройство
- Двое попавших в кипяток подростков под Иваново находятся в реанимации
- Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за обход санкций
- Россияне отправили Путину перед итогами года более 1,5 миллиона вопросов
- Macan стал самым обсуждаемым инфлюенсером в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году
- Российский хоккейный клуб подал заявку на участие в чемпионате Белоруссии
- Путин объяснил необходимость принятия поправок в Конституцию в 2020 году
- Украинский оператор связи «Киевстар» работает с перебоями из-за атаки хакеров
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru