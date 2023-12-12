Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за обход санкций

Москва продолжает борьбу за звание молодежной столицы РФ в финале Около 1,2 млн телемедицинских консультаций провели в Москве с начала года На ВДНХ завершена реставрация монумента в честь покорителей космоса Станцию метро «Генерала Тюленева» украсит панно с портретом военачальника Авторскую версию оперы «Борис Годунов» Мусоргского представят в Большом театре