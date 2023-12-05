Финляндия расследует поставку России 3,5 тыс. дронов в обход санкций

Таможенные органы Финляндии инициировали расследование в отношении двух компаний – экспортёров оборудования, в том числе беспилотных летательных аппаратов, которые оказались в России в нарушении режима санкций. Ведомство распространило специальное заявление на этот счёт.

По его данным, две фирмы провели свыше 30 экспортных операций на поставку товаров, подпадающих под ограничения, транзитом через территорию России. Однако в итоге данная продукция осталась в РФ.

Финская таможня предполагает, что таким образом в России могло оказаться почти 3,5 тысячи дронов. Как указывает RT, совокупная стоимость беспилотников превышает два миллиона евро.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что на фоне закрытия КПП на границе с Россией кто угодно, включая Владимира Путина, может подать заявление на убежище и остаться в Suomi навсегда.

