Институт СНГ: Вступление Узбекистана в ЕАЭС выведет республику на огромный рынок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение о проработке вопроса о присоединении республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), сообщает РИА Новости. В ходе встречи с главой Законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым она выразила надежду, что это решение республики будет реализовано без задержек. По словам главы Совфеда, присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет «огромным делом».

С мнением спикера Совфеда согласился и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В беседе с НСН он также заявил, что присоединение Узбекистана в ЕАЭС станет большим шагом для республики. Однако он отметил, что к такому шагу стоит подойти более ответственно нежели ко вступлению в ЕврАзЭС (организация-предшественница ЕАЭС - НСН) в 2006 году.

«Преимущество получает тот, кто выходит при присоединении на большой рынок. Узбекистан получит огромный рынок стран Евразийского союза. Это будет для него большим преимуществом. Я надеюсь, что у Узбекистана в этот раз поход в интеграционное экономическое объединение будет более продуманным. В свое время они присоединялись к ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество - НСН), но при этом как чисто политическое решение это было принято. Они не проработали условия присоединения к этому объединению и, разочаровавшись, ушли. Я надеюсь, что в этот раз все-таки Мирзиёев (Шавкат Миромонович, президент Узбекистана - НСН), как опытный управленец продумает этот вопрос и Узбекистан войдет в ЕАЭС с пользой для себя», - заключил он.

Ранее стало известно, что Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В список государств, которых коснется инициатива, входят также Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Кандидат экономических наук, начальник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина объяснила НСН, с какой целью пенсионный фонд России будет выплачивать пенсии мигрантам, а также рассказала о подводных камнях этой инициативы.

