Иностранцам с территорий ДНР, ЛНР и Украины упрощен въезд в РФ

Отмечается, что въезд может осуществляться по действительным документам без необходимости оформления визы. Въезд в страну также разрешается по документам с истекшим сроком годности.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.



