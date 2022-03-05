Иностранцам с территорий ДНР, ЛНР и Украины упрощен въезд в РФ

Иностранцы и лица без гражданства с территорий ДНР, ЛНР и Украины смогут въезжать в Россию по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Кремль.

В РФ подтвердили проведение третьего раунда переговоров с Украиной 7 марта

Отмечается, что въезд может осуществляться по действительным документам без необходимости оформления визы. Въезд в страну также разрешается по документам с истекшим сроком годности.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
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