Совфед одобрил закон о приёме украинцев и белорусов в гражданство без экзамена

Совет Федерации поддержал принятый Госдумой закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины при получении статуса носителя русского языка. Это положение даёт возможность уйти от бюрократической волокиты для получения гражданства.

Согласно документу, украинцев и белорусов могут признать носителями без экзаменов при следующем условии: они сами или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали в России либо на территории, которая относилась к Российской империи или Советского Союза в пределах нынешней российской госграницы.

Как передает RT, по данным министерства внутренних дел, отмена собеседования для свободно говорящих по-русски выходцев с Украины и из Белоруссии поможет оптимизировать приём в российское гражданство около 200 тысяч человек.

