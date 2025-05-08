«Иногда и каждый день»: Ушаков рассказал о контактах РФ и США по Украине

Контакты России и США по связанным с Украиной вопросам «точно не ежечасные». Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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По его словам, представители Москвы и Вашингтона общаются «наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день».

«Мы продолжаем диалог... как по Украине, так и по другим вопросам», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во многом необходима, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:ПереговорыЮрий УшаковРоссияСША

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