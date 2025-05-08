«Иногда и каждый день»: Ушаков рассказал о контактах РФ и США по Украине
8 мая 202516:12
Контакты России и США по связанным с Украиной вопросам «точно не ежечасные». Об этом в эфире «Первого канала» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, представители Москвы и Вашингтона общаются «наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день».
«Мы продолжаем диалог... как по Украине, так и по другим вопросам», - пояснил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во многом необходима, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы
- «Иногда и каждый день»: Ушаков рассказал о контактах РФ и США по Украине
- Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной электростанции
- Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах РФ
- Песков ответил на слова Вэнс о слишком больших запросах РФ по Украине
- Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет главу преступного синдиката
- Верховная рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых
- АТОР: Отмена рейсов из Турции в РФ затронет более 15 тысяч человек
- Российские средства ПВО за сутки сбили 182 украинских беспилотника
- «Мгновения весны»: Фото победного мая 1945 ожили под песню в исполнении Агутина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru