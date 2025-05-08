«Иногда и каждый день»: Ушаков рассказал о контактах РФ и США по Украине

По его словам, представители Москвы и Вашингтона общаются «наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день».

«Мы продолжаем диалог... как по Украине, так и по другим вопросам», - пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во многом необходима, сообщает RT.