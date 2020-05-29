Инициатор памятника власовцам в Праге получил по почте белый порошок
Инициатор установки памятника бойцам Русской освободительной армии (РОА) в Праге, староста района Прага-Ржепорые Павел Новотны получил по почте конверт с белым порошком, сообщает местный портал Idnes.
После получения конверта чиновник вызвал полицию и специальное подразделение пожарной охраны. Они забрали конверт для изучения его содержимого. Кто прислал его старосте — неизвестно.
Памятная доска в честь власовцев появилась в Праге 1 мая. В МИД России заявили, что памятник коллаборационистам оскорбляет память советских солдат, которые погибли при освобождении столицы Чехии.
В начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому военачальнику Ивану Коневу, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чешских чиновников, причастных к сносу.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Праги «преступлением», которое способно стать долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях, сообщала «Свободная пресса».
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