Инициатор памятника власовцам в Праге получил по почте белый порошок

После получения конверта чиновник вызвал полицию и специальное подразделение пожарной охраны. Они забрали конверт для изучения его содержимого. Кто прислал его старосте — неизвестно.



Памятная доска в честь власовцев появилась в Праге 1 мая. В МИД России заявили, что памятник коллаборационистам оскорбляет память советских солдат, которые погибли при освобождении столицы Чехии.



В начале апреля в Праге был демонтирован памятник советскому военачальнику Ивану Коневу, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чешских чиновников, причастных к сносу.



В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Праги «преступлением», которое способно стать долгосрочным раздражителем в двусторонних отношениях, сообщала «Свободная пресса».

