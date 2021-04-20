Информацию о передаче сообщений и медиафайлов будут хранить три года - законопроект
Кабмин России внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, согласно которому, операторы связи должны будут три года хранить информацию о передаче сообщений и медиафайлов через интернет, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что данные сведения будут предоставляться по требованию правоохранительных органов России. Речь идет о хранении данных о передаче текстовых сообщений, изображений, звуков, видео и «голосовой информации», которая нужна госорганам.
Норма вступит в силу спустя 90 дней со дня официального опубликования.
Ранее правительство РФ перенесло на сентябрь 2021 года норму «закона Яровой» о ежегодном расширении на 15% емкости хранилищ трафика. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления российской экономики. Кроме того, ранее сообщалось, что кабмин может дать IT компаниям отсрочку по локализации персональных данных россиян.
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