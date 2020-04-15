«Пакет Яровой» могут урезать для поддержки операторов связи

Для поддержки российских операторов в связи в период пандемии коронавируса правительство может отложить самые затратные для бизнеса требования «пакета Яровой», пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный Минкомсвязи проект поручений.

Сотовая связь в России может подорожать на 20 процентов

В частности, операторов могут освободить на два года от необходимости ежегодно увеличивать емкость своих хранилищ информации на 15 процентов. Из расчета также могут исключить видеосервисы, так как из-за увеличения потребления такого контента в период карантинных мер операторы будут нести дополнительные расходы.

Также предлагается до конца 2020 года снизить в три раза плату за использование частот, а также отсрочить выплату налоговых платежей операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости.

До 14% могут снизить взносы в фонды страхования до конца текущего года и предоставить операторам доступ к льготным кредитам.

Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН перечислил основные факторы, которые приводят к удорожанию сотовой связи в России.

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Фото: pixabay.com
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