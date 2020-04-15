«Пакет Яровой» могут урезать для поддержки операторов связи

В частности, операторов могут освободить на два года от необходимости ежегодно увеличивать емкость своих хранилищ информации на 15 процентов. Из расчета также могут исключить видеосервисы, так как из-за увеличения потребления такого контента в период карантинных мер операторы будут нести дополнительные расходы.



Также предлагается до конца 2020 года снизить в три раза плату за использование частот, а также отсрочить выплату налоговых платежей операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости.



До 14% могут снизить взносы в фонды страхования до конца текущего года и предоставить операторам доступ к льготным кредитам.



Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН перечислил основные факторы, которые приводят к удорожанию сотовой связи в России.

