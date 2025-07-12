Умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
Последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАНХиГС.
«Скончался Вадим Андреевич Медведев – старейший из советских политиков, когда-либо входивших в состав Политбюро», - отметили в учреждении.
Медведев родился в 1929 году, окончил экономический факультет Ленинградского университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет), в 1952-м стал членом КПСС. Политик заведовал кафедрой в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета (Санкт-Петербургском государственном технологическом институте), получил степень доктора экономических наук и звание профессора.
В 1978-1983 годах Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала РАНХиГС, в 1988-1990-х входил в состав Политбюро ЦК КПСС и позднее - в Президентский совет СССР. Политик вернул из спецхранилищ в общее пользование запрещенные издания и документы, ликвидировал ограничения по подписке на периодику, поспособствовал реабилитации многих жертв репрессий 1920-1950 годов.
Ранее в возрасте 89 лет умер бывший президент Уругвая Хосе Мухика.
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