Индонезия заинтересована во встрече глав России и Украины на саммите G20
Джакарта заинтересована в проведении встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил ТАСС посол Индонезии в Москве Хосе Таварес, передает ТАСС.
По его словам, при условии, конечно, что лидеры этих двух стран прибудут на индонезийский остров Бали, где с 15 по 16 ноября пройдет встреча руководителей государств 20-ти крупнейших стран мира.
Дипломат сообщил, что президентом Индонезии Джоко Видодо были разосланы приглашения в Москву и Киев.
«Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут», - отметил Таварес.
Он также добавил, что в случае если президент РФ Владимир Путин решит посетить G20 в Индонезии, власти страны гарантируют его безопасность.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Путин намерен участвовать в саммите G20 на Бали.
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