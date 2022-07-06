МИД РФ: Путин намерен участвовать в саммите G20 на Бали

Президент России Владимир Путин намерен приять участие в ноябрьском саммите «Группы 20» (G20) в Индонезии, сообщает МИД РФ.

«Что касается ноябрьского саммита "Группы двадцати", то официальное приглашение от президента Индонезии Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Путина принять в нем участие», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.