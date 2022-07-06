МИД РФ: Путин намерен участвовать в саммите G20 на Бали

Президент России Владимир Путин намерен приять участие в ноябрьском саммите «Группы 20» (G20) в Индонезии, сообщает МИД РФ.

«Что касается ноябрьского саммита "Группы двадцати", то официальное приглашение от президента Индонезии Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента Путина принять в нем участие», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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При этом отмечается, что формат участия Путина в саммите G20 будет уточнен «в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».

Саммит «Группы 20» пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИндонезияСаммит G20Владимир Путин
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