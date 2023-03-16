Индия при закупке нефти в России будет исходить из собственных интересов
Индия продолжит закупать нефть в России, поддерживая энергетическую безопасность страны. Об этом заявил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи, передает ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что не намерен комментировать сообщения о якобы готовности Нью-Дели поддержать потолок цен на российскую нефть, введенный странами G7.
По его словам, информация СМИ на этот счет - это спекуляции.
Ранее, как сообщала НСН, российский посол назвал вбросом информацию о поддержке Индией потолка цен на нефть.
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