Российский посол назвал вбросом информацию о поддержке Индией потолка цен на нефть
Информация о том, что Индия якобы придерживается установленного Западом потолка цен на поставки нефти из России, недостоверна. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «Соловьев Live».
Ранее СМИ сообщили, что Индия присоединилась к механизму лимита цен на российское сырье, напоминает Ura.ru. Однако позже в индийском Министерстве нефти опровергли эти сведения.
Как отметил Алипов, подобные «вбросы» появляются регулярно, пишет РИА ФАН.
«Могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма», — указал дипломат.
По словам посла, во внешнеэкономической деятельности Нью-Дели исходит лишь из собственных потребностей и продолжит покупать нефть из РФ, пока это будет выгодно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно арестован по делу о фейках об армии РФ
- Пушилин: Нет предпосылок, что Киев собирается выводить подразделения из Артемовска
- СМИ: США ожидают начала наступления Украины к маю
- Вертолёт в США разбился при попытке угона
- В Иркутской области произошло землетрясение
- СМИ: В Белгородской области украинский снайпер ранил российского пограничника
- Аксенов назвал Зеленского аватаром Байдена
- Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает под гимн России
- Суд обязал брата Назарбаева вернуть государству акции Алматинского ТЯЖМАШа
- Аксенов заявил, что у Украины нет шансов взять Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru