Российский посол назвал вбросом информацию о поддержке Индией потолка цен на нефть

Информация о том, что Индия якобы придерживается установленного Западом потолка цен на поставки нефти из России, недостоверна. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов в эфире «Соловьев Live».

Индия опровергла присоединение к потолку цен на российскую нефть

Ранее СМИ сообщили, что Индия присоединилась к механизму лимита цен на российское сырье, напоминает Ura.ru. Однако позже в индийском Министерстве нефти опровергли эти сведения.

Как отметил Алипов, подобные «вбросы» появляются регулярно, пишет РИА ФАН.

«Могу сказать, что, что касается Индии, она не является участником механизма этого ценового потолка на российскую нефть и неоднократно высказывала свои сомнения об эффективности этого механизма», — указал дипломат.

По словам посла, во внешнеэкономической деятельности Нью-Дели исходит лишь из собственных потребностей и продолжит покупать нефть из РФ, пока это будет выгодно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРоссияИндияПосол
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