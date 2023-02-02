Индия намерена сохранить высокий уровень сотрудничества с Россией

В Нью-Дели полны решимости сохранить высокий уровень сотрудничества с Россией. Об этом заявил индийский посол в Москве Паван Капур, сообщает РИА Новости. По его словам, страны не прекращали сотрудничество на протяжении всего 2022 года.

«Мы полны решимости поддерживать высокий уровень взаимодействия», — подчеркнул дипломат.

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Он рассказал, что в 2023 году уже запланирован ряд двухсторонних контактов на министерском уровне. Кроме того, индийский посол отметил, что две страны успешно сотрудничают в Совбезе ООН.

Капур также добавил, что в Индии ожидают визита главы МИД России Сергея Лаврова на фоне председательства индийской стороны в «Большой двадцатке».

Ранее НСН сообщала, что дипломаты назвали G20 хорошей площадкой для России в донесении позиции.

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ФОТО: РИА Новости
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