Индия намерена сохранить высокий уровень сотрудничества с Россией

Он рассказал, что в 2023 году уже запланирован ряд двухсторонних контактов на министерском уровне. Кроме того, индийский посол отметил, что две страны успешно сотрудничают в Совбезе ООН.

Капур также добавил, что в Индии ожидают визита главы МИД России Сергея Лаврова на фоне председательства индийской стороны в «Большой двадцатке».

Ранее НСН сообщала, что дипломаты назвали G20 хорошей площадкой для России в донесении позиции.

