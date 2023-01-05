Украину не пригласили на саммит G20 в Индии

По его словам, страны G20, а также государства, которые планируется пригласить, уже были объявлены.

«И я не думаю, что Украина в этом списке. Если будут какие-либо изменения в этом, я обязательно поделюсь с вами», — заключил Багчи.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили важность продолжения тесной координации с учётом председательства Индии в G20 и ШОС, сообщает RT.