Индийский премьер покинул саммит БРИКС ради встречи с Шольцем

Глава индийского правительства Нарендра Моди покинул проходящий в Казани саммит объединения БРИКС для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

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Сообщается, что ключевой темой трехдневного визита Моди в ФРГ станет военно-техническое сотрудничество, в частности, сфера безопасности в морском пространстве.

Ранее страны БРИКС поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ШольцГерманияСаммитБриксИндия

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