Индийский премьер покинул саммит БРИКС ради встречи с Шольцем
23 октября 202416:41
Глава индийского правительства Нарендра Моди покинул проходящий в Казани саммит объединения БРИКС для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Сообщается, что ключевой темой трехдневного визита Моди в ФРГ станет военно-техническое сотрудничество, в частности, сфера безопасности в морском пространстве.
Ранее страны БРИКС поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru