Страны БРИКС поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН
Страны БРИКС поддержали принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН, следует из казанской декларации объединения по итогам саммита.
В частности, лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность многосторонности и сохранению центральной роли ООН в международной системе.
В декларации подчеркивается «необходимость своевременного обеспечения справедливой и инклюзивной географической кадровой представленности в Секретариате ООН и других международных организациях».
Лидеры стран БРИКС также осудили нападения на сотрудников ООН, угрозы их безопасности, и призвали Израиль немедленно прекратить подобные действия.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что главный способ решения палестинской проблемы – это создание полноценного Палестинского государства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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