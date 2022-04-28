Инаугурация Эммануэля Макрона пройдет до 14 мая

«Переизбранный президент еще не приступил ко второму мандату», - приводит ТАСС слова Атталя.

При этом госсекретарь отказался уточнить, в какие сроки будет создан новый состав кабинета министров.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президента Франции Эммануэля Макрона впереди ждет неспокойное пятилетие правления, так как многие французы его ненавидят и общество полностью расколото.

