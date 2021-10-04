Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида большинством голосов избран новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента Кисида получил 311 из 458 голосов и стал сотым по счету премьер-министром Японии.

Состав правительства Кисиды станет известен в ближайшие часы. Ожидается, что в него войдут действующие министры иностранных дел и обороны Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Генеральным секретарем может быть назначен бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно, а главой японского Минфина — отвечавший за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр экс-министр Сюнъити Судзуки.

Экс-премьер Есихидэ Суга 3 сентября объявил о решении не переизбираться на пост председателя ЛДП, напоминает RT. В понедельник правительство Суги в полном составе ушло в отставку, отмечает РИА ФАН.

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