Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии
Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида большинством голосов избран новым премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе голосования в ключевой нижней палате парламента Кисида получил 311 из 458 голосов и стал сотым по счету премьер-министром Японии.
Состав правительства Кисиды станет известен в ближайшие часы. Ожидается, что в него войдут действующие министры иностранных дел и обороны Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси. Генеральным секретарем может быть назначен бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно, а главой японского Минфина — отвечавший за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр экс-министр Сюнъити Судзуки.
Экс-премьер Есихидэ Суга 3 сентября объявил о решении не переизбираться на пост председателя ЛДП, напоминает RT. В понедельник правительство Суги в полном составе ушло в отставку, отмечает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 769 / сут.
Умерли
210 тыс.+890 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+15 391 / сут.
- Фумио Кисида избран новым премьер-министром Японии
- В Чечне призвали распространить по России практику извинений на камеру
- Эксперт предрек «очищение морозом» и «газовую инквизицию» на Украине
- Стали известны российские города-лидеры по уровню зарплат
- В Калифорнии произошла утечка на нефтепроводе
- Под Красноярском опрокинулся рейсовый автобус
- Пушков прокомментировал арест Саакашвили
- Кабмин Японии ушел в отставку
- В Китае призвали готовиться к появлению нового вируса
- Возобновлен транзит газа в Венгрию через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru