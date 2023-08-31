Политолог Лозанский: Байден может объявить России войну в 2024 году

«Судя по тому, что сейчас происходит в Вашингтоне, такая вероятность есть, это значительный процент. История показывает, что в тяжелой ситуации может потребоваться «маленькая» победоносная война, чтобы отвлечь внимание. В такой ситуации все должны сплотиться вокруг президента. Там замешан не только Байден, которому пророчат импичмент, там и госсекретарь Блинкен, генеральный прокурор, директор ЦРУ. Сейчас речь идет уже о взятках на 50 миллионов долларов – большая часть из Украины. В такой ситуации может возникнуть паника, они могут начать войну, тогда они уже не остановятся», - объяснил он.

Лозанский уверен, что спасти ситуацию может только «адекватное» окружение Байдена. Также в этой связи было бы интересно услышать позицию Владимира Путина, добавил он.

«Но мы знаем, что такая война может закончиться крушением, нажатием на «красную кнопку». Шанс на спасение – это люди в окружении Байдена, которые адекватно оценивают ситуацию. В тени есть его сдерживающая команда. Но количество компромата на него продолжает расти. Они все пытались свалить на Россию, что все обвинения в адрес президента – это работа спецслужб России. То есть, параллельно с борьбой за власть эта команда еще и пытается представить Россию в образе врага, подталкивая нас к Армагеддону. В связи с этим я бы очень хотел, чтобы Путин согласился на интервью с Карлсоном. Его интервью с Трампом посмотрели 250 миллионов человек, на интервью с Путиным будет больше миллиарда просмотров», - заключил собеседник НСН.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Грег Стюби внес резолюцию об импичменте президенту Джо Байдену. Парламентарий обвинил главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве. Сообщается, что семья Джо Байдена во время его работы на посту вице-президента США получила миллионы долларов финансирования от олигархов из России, Украины и Казахстана. В документах говорится, что президент США пользовался своим положением в качестве «бренда» и направлял сигналы о своей способности решить проблемы олигархов, передает «Радиоточка НСН».

