Украина изменит отношения с Белоруссией после признания Крыма российским

Киев предупредил Минск о негативных последствиях признания Крыма частью России. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя украинского МИД Олега Николенко.

Николенко подчеркнул, что пока Белоруссия «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», отношения стран не изменятся. Но «изменение подхода Белоруссии приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — заявил политик.

Представитель МИД Украины надеется, что в Минске осознают это.

Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «Крым является сейчас российской территорией».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума.


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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:КрымБелоруссияМИД Украины
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