Украина изменит отношения с Белоруссией после признания Крыма российским

Киев предупредил Минск о негативных последствиях признания Крыма частью России. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя украинского МИД Олега Николенко.

Николенко подчеркнул, что пока Белоруссия «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», отношения стран не изменятся. Но «изменение подхода Белоруссии приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — заявил политик.

Представитель МИД Украины надеется, что в Минске осознают это.