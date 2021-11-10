Украина изменит отношения с Белоруссией после признания Крыма российским
Киев предупредил Минск о негативных последствиях признания Крыма частью России. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на официального представителя украинского МИД Олега Николенко.
Николенко подчеркнул, что пока Белоруссия «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», отношения стран не изменятся. Но «изменение подхода Белоруссии приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», — заявил политик.
Представитель МИД Украины надеется, что в Минске осознают это.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что «Крым является сейчас российской территорией».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума.
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