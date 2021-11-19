Украина потребовала от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Украины после того, как болгарский лидер Румен Радев заявил, что Крым является территорией России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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В сообщении говорится, что украинская сторона указала дипломату на некорректность и недопустимость подобных высказываний президента Болгарии, а также на то, что подобные заявления не способствуют развитию добрососедских отношений. Кроме того, в МИД Украины потребовали опровержения слова Радева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что референдум о присоединении Крыма к РФ был проведён в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН, поэтому для России этот вопрос закрыт, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымБолгарияУкраина
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