Украина потребовала от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме
Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Украины после того, как болгарский лидер Румен Радев заявил, что Крым является территорией России, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что украинская сторона указала дипломату на некорректность и недопустимость подобных высказываний президента Болгарии, а также на то, что подобные заявления не способствуют развитию добрососедских отношений. Кроме того, в МИД Украины потребовали опровержения слова Радева.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что референдум о присоединении Крыма к РФ был проведён в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН, поэтому для России этот вопрос закрыт, сообщает RT.
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