Украина потребовала от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме

В сообщении говорится, что украинская сторона указала дипломату на некорректность и недопустимость подобных высказываний президента Болгарии, а также на то, что подобные заявления не способствуют развитию добрососедских отношений. Кроме того, в МИД Украины потребовали опровержения слова Радева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что референдум о присоединении Крыма к РФ был проведён в строгом соответствии с международным правом и уставом ООН, поэтому для России этот вопрос закрыт, сообщает RT.

