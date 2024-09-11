Илон Маск заявил, что США никогда не достигнут Марса при президенте Харрис

Он объяснил свое мнение тем, что правила и законы в США при Харрис будут ухудшаться с каждым годом, если не будет существенной правительственной реформы. По мнению Маска, это будет происходить до тех пор, «пока каждое великое начинание, от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах, не станет фактически незаконным».

«Трамп поддерживает правительственную комиссию по эффективности, чтобы позволить делать великие дела, Камала – нет», – добавил Маск.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

