Илон Маск заявил, что США никогда не достигнут Марса при президенте Харрис
Соединенные Штаты никогда не отправят космический корабль с колонизаторами на Марс, если кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис победит на президентских выборах. Об этом заявил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
Он объяснил свое мнение тем, что правила и законы в США при Харрис будут ухудшаться с каждым годом, если не будет существенной правительственной реформы. По мнению Маска, это будет происходить до тех пор, «пока каждое великое начинание, от высокоскоростной железной дороги между нашими городами до создания жизни на нескольких планетах, не станет фактически незаконным».
«Трамп поддерживает правительственную комиссию по эффективности, чтобы позволить делать великие дела, Камала – нет», – добавил Маск.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл предупредил о надвигающемся Апокалипсисе
- Ревва заявил о кончине КВН после смерти Маслякова
- Российские музыканты заняли несколько призовых мест на Кубке мира по аккордеону и баяну
- Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября
- Российские военные уничтожили группу ВСУ в Курской области
- СМИ опровергли использование Харрис наушников во время дебатов
- Соболев рассказал о тёплом приёме в «Зените»
- Немецких продюсеров подозревают в финансировании ВСУ на гонорары артистов из РФ
- Интерпол отказался разыскивать экс-депутата Госдумы Пономарева
- Илон Маск заявил, что США никогда не достигнут Марса при президенте Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru