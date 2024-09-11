СМИ: Члены Республиканской партии остались недовольны выступлением Трампа на дебатах

Со своей стороны, другой политик заявил, что многие члены партии остались разочарованы, что Трамп «не смог сосредоточиться и нанести удар». Он выразил сомнение, что кандидат на пост президента США выступил хорошо.

«Это не катастрофично, но и нехорошо», — заявил он.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

