СМИ: Члены Республиканской партии остались недовольны выступлением Трампа на дебатах

Члены Республиканской партии Соединенных Штатов раскритиковали выступление кандидата в президенты Дональда Трампа на дебатах со своей соперницей Камалой Харрис. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на членов политического объединения.

«В целом разочаровывает, что он не ведет себя более сдержанно, как на первых дебатах», — сказал анонимный член республиканцев.

«Слабые надежды»: Трамп не смог отправить Харрис в нокаут вслед за Байденом

Со своей стороны, другой политик заявил, что многие члены партии остались разочарованы, что Трамп «не смог сосредоточиться и нанести удар». Он выразил сомнение, что кандидат на пост президента США выступил хорошо.

«Это не катастрофично, но и нехорошо», — заявил он.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в разговоре с НСН заявил, что Дональд Трамп не смог повторить успех и «отправить в нокаут» своего оппонента Харрис на предвыборных дебатах. По его словам, американское общество сегодня расколото на две равные части, Трамп в своей кампании делает акцент на Украине, но звучит все менее убедительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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