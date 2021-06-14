Илье Варламову предложили стать заммэра Анапы
Предложение стать заммэром Анапы по развитию городской среды поступило блогеру Илье Варламов от главы города Василия Швеца. Об этом сообщается Instagram-аккаунте мэрии Анапы.
Отмечается, что предложение Варламов получил в ходе визита в Анапу по приглашению мэра. Должность предполагает реализацию ряда проектов по улучшению городской среды.
В мэрии добавили, что некоторые из замечаний и предложений, озвученных Варламовым во время прогулки по Анапе, уже находятся в стадии разработки.
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