Илье Варламову предложили стать заммэра Анапы

Предложение стать заммэром Анапы по развитию городской среды поступило блогеру Илье Варламов от главы города Василия Швеца. Об этом сообщается Instagram-аккаунте мэрии Анапы.

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Отмечается, что предложение Варламов получил в ходе визита в Анапу по приглашению мэра. Должность предполагает реализацию ряда проектов по улучшению городской среды.

В мэрии добавили, что некоторые из замечаний и предложений, озвученных Варламовым во время прогулки по Анапе, уже находятся в стадии разработки.

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ТЕГИ:АнапаИлья Варламов
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