Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами
Политизация убийства Чарли Кирка неизбежна: покойный выступал за ношение оружие в США, а демократы были против, напомнил НСН Павел Кошкин.
Убийство активиста Чарли Кирка стало следствием радикализации в США, когда любой политический оппонент воспринимается как враг, которого надо уничтожить. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Накануне в США убили правого активиста и основателя консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирка во время дебатов в штате Юта. 31-летний политик был ранен в шею и не выжил. Кирка называют «главной звездой» президента США Дональда Трампа: он был близок к республиканской партии и часто выступал перед молодежью, продвигая консервативные ценности. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве, однако позднее всех отпустили. Республиканцы винят в смерти Кирка демократов, а бизнесмен Илон Маск даже назвал левых «партией убийц» в своих соцсетях. Кошкин порассуждал, что привело к очередной трагедии.
«Я сомневаюсь в наличии заговоров. Скорее всего, это просто результат поляризации, которая превращается в радикализацию. Думаю, это просто отдельная личность, которая была одержима политическими взглядами, несовместимыми с мировоззрением консерваторов и ультраконсерваторов. Это следствие той ситуации, которая сложилась в последние 10 лет, когда политика начала приобретать категорический характер. Отсутствие компромисса стало нормой, как и восприятие другой стороны в качестве врага. Чарли Кирк известен своим влиянием на молодежь. Это инфлюэнсер, который помог Трампу в 2024 году привлечь на свою сторону молодой электорат. Поэтому Трамп благодарен ему за то, что тот частично поспособствовал его победе его на выборах» - рассказал он.
При этом Кошкин уверен, что Кирк станет новой политической «иконой» для республиканцев и только обострит противостояние между правыми и левыми.
«Кирк известен провокационными формулировками. Например, демократы сейчас ему припоминают заявление о том, что эмпатия — это пережиток прошлого. Также он как и все республиканцы выступал за ношение оружия. Демократы, каждый раз констатируя новые случаи массовых расстрелов и нападений на политиков, призывали республиканцев ужесточить контроль над оборотом оружия. Республиканцы против, потому что видят в этом посягательство на конституционные права. Этот спор вечен. Республиканцы обвиняют «левых радикалов» в убийстве Чарли Кирка. Демократы же дают им контраргумент. Сейчас политизации будет еще больше. Кирк уже стал, по сути, иконой и жертвой для движения Make America Great Again (политический лозунг Трампа - прим. НСН), вокруг которого они будут мобилизовывать сторонников. Думаю, еще и со стороны Трампа будет постоянное педалирование этой темы и попытки вменить это демократам», - отметил собеседник НСН.
Покойный политик был также известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине. Так, украинского президента Владимира Зеленского он называл «незаконной властью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
- США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
- «Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
- Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
- «Вырежут скот»: Депутатов предостерегли от сокращения поголовья у фермеров
- Латвия закроет воздушное пространство у границы с РФ и Белоруссией
- Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами
- Актриса Стойилкович рассказала, как попала в сериал «Москва слезам не верит»
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru