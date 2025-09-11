Убийство активиста Чарли Кирка стало следствием радикализации в США, когда любой политический оппонент воспринимается как враг, которого надо уничтожить. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Накануне в США убили правого активиста и основателя консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирка во время дебатов в штате Юта. 31-летний политик был ранен в шею и не выжил. Кирка называют «главной звездой» президента США Дональда Трампа: он был близок к республиканской партии и часто выступал перед молодежью, продвигая консервативные ценности. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве, однако позднее всех отпустили. Республиканцы винят в смерти Кирка демократов, а бизнесмен Илон Маск даже назвал левых «партией убийц» в своих соцсетях. Кошкин порассуждал, что привело к очередной трагедии.