Икона и жертва: Как убийство Кирка обострит «грызню» Трампа с демократами

Политизация убийства Чарли Кирка неизбежна: покойный выступал за ношение оружие в США, а демократы были против, напомнил НСН Павел Кошкин.

Убийство активиста Чарли Кирка стало следствием радикализации в США, когда любой политический оппонент воспринимается как враг, которого надо уничтожить. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Накануне в США убили правого активиста и основателя консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирка во время дебатов в штате Юта. 31-летний политик был ранен в шею и не выжил. Кирка называют «главной звездой» президента США Дональда Трампа: он был близок к республиканской партии и часто выступал перед молодежью, продвигая консервативные ценности. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве, однако позднее всех отпустили. Республиканцы винят в смерти Кирка демократов, а бизнесмен Илон Маск даже назвал левых «партией убийц» в своих соцсетях. Кошкин порассуждал, что привело к очередной трагедии.

«Я сомневаюсь в наличии заговоров. Скорее всего, это просто результат поляризации, которая превращается в радикализацию. Думаю, это просто отдельная личность, которая была одержима политическими взглядами, несовместимыми с мировоззрением консерваторов и ультраконсерваторов. Это следствие той ситуации, которая сложилась в последние 10 лет, когда политика начала приобретать категорический характер. Отсутствие компромисса стало нормой, как и восприятие другой стороны в качестве врага. Чарли Кирк известен своим влиянием на молодежь. Это инфлюэнсер, который помог Трампу в 2024 году привлечь на свою сторону молодой электорат. Поэтому Трамп благодарен ему за то, что тот частично поспособствовал его победе его на выборах» - рассказал он.

При этом Кошкин уверен, что Кирк станет новой политической «иконой» для республиканцев и только обострит противостояние между правыми и левыми.

«Кирк известен провокационными формулировками. Например, демократы сейчас ему припоминают заявление о том, что эмпатия — это пережиток прошлого. Также он как и все республиканцы выступал за ношение оружия. Демократы, каждый раз констатируя новые случаи массовых расстрелов и нападений на политиков, призывали республиканцев ужесточить контроль над оборотом оружия. Республиканцы против, потому что видят в этом посягательство на конституционные права. Этот спор вечен. Республиканцы обвиняют «левых радикалов» в убийстве Чарли Кирка. Демократы же дают им контраргумент. Сейчас политизации будет еще больше. Кирк уже стал, по сути, иконой и жертвой для движения Make America Great Again (политический лозунг Трампа - прим. НСН), вокруг которого они будут мобилизовывать сторонников. Думаю, еще и со стороны Трампа будет постоянное педалирование этой темы и попытки вменить это демократам», - отметил собеседник НСН.

Покойный политик был также известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине. Так, украинского президента Владимира Зеленского он называл «незаконной властью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

