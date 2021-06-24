Стало известно место будущей работы Поклонской
Будущая работа депутата Госдумы Натальи Поклонской будет связана с международным комитетом Госдумы. Об этом заявил глава комитета Леонид Слуцкий во время пресс-конференции, посвященной итогам работы нижней палаты VII созыва.
Слуцкий отметил, что подробнее о ее трудоустройстве он пока распространяться не будет, передает РИА Новости.
Ранее Поклонская заявила, что не намерена участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в сентябре.
А накануне Поклонская рассказала журналистам, почему во время работы в Госдуме у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране, передает Ura.ru.
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