Стало известно место будущей работы Поклонской

Будущая работа депутата Госдумы Натальи Поклонской будет связана с международным комитетом Госдумы. Об этом заявил глава комитета Леонид Слуцкий во время пресс-конференции, посвященной итогам работы нижней палаты VII созыва.

Поклонская снялась с праймериз «Единой России»

Слуцкий отметил, что подробнее о ее трудоустройстве он пока распространяться не будет, передает РИА Новости.

Ранее Поклонская заявила, что не намерена участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в сентябре.

А накануне Поклонская рассказала журналистам, почему во время работы в Госдуме у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране, передает Ura.ru.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГосдумаНаталья Поклонская
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры