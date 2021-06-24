Стало известно место будущей работы Поклонской

Слуцкий отметил, что подробнее о ее трудоустройстве он пока распространяться не будет, передает РИА Новости.

Ранее Поклонская заявила, что не намерена участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в сентябре.

А накануне Поклонская рассказала журналистам, почему во время работы в Госдуме у нее не было возможности бороться с коррупцией в стране, передает Ura.ru.



