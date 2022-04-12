«Игровая приставка». Милонов назвал свой главный японский актив

По его мнению, своими действиями Токио лишает себя «огромной части настоящего суверенитета».

Комментируя введённые против него японские санкции Милонов отметил, что его японские активы - это только игровая приставка.

«К сожалению, главный мой актив японского происхождения - детская игровая приставка», - заключил он.

Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, в том числе в отношении депутатов Госдумы, сообщает RT.