«Стоять на месте»: Казахстан отказывается от БРИКС для перестраховки
Казахстан пока что отказывается от вступления в БРИКС, потому что не готов совершать серьезные геополитические шаги, сказал НСН Максим Вилисов.
БРИКС - геополитический клуб более высокого уровня, чем может себе позволить Казахстан, поэтому страна пока не торопится принимать приглашение о вступлении в объединение, заявил НСН ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов.
Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали ранее рассказал, что главе Казахстана поступали предложения о вступлении в БРИКС. Однако, по словам Уали, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в объединение. Вместе с тем Токаев в настоящее время отдает приоритет ООН, уточнил Уали. Вилисов отметил, что Казахстану пока что безопаснее не принимать серьезных геополитических шагов.
«Заинтересованность ООН отражает статус-кво, что не влечет за собой принятие каких-либо политических решений, которые могут быть расценены внешними игроками, как движение Казахстана в ту или иную геополитическую сторону. Стоять на месте безопаснее, чем двигаться в любую из сторон. Казахстан пока что перестраховывается. БРИКС рассматривается как некая альтернатива Большой Семерке и Клубу Западных стран, но Казахстан пока что не хочет делать таких движений. БРИКС все-таки является геополитическим клубом. Однако эта лига более высокая, чем та, в которой Казахстан намерен играть. У страны региональная политика, у них нет врагов. В этом и заключается смысл многовекторной политики Казахстана», - сказал собеседник НСН.
Объединение БРИКС появилось в 2006 году. На сегодняшний день в него входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последнее расширение блока произошло 1 января 2024 года. О желании присоединиться к БРИКС заявляли в том числе Сирия, Таиланд, Малайзия, Азербайджан и Турция. Недавно о БРИКС заговорили и в Сербии.
Ранее основатель и главный редактор проекта Balkanist.ru Олег Бондаренко заявил НСН, что вступление Сербии в БРИКС не принесет стране экономических преимуществ, при этом Белграду важна политическая перспектива касаемо объединения.
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