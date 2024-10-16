В Кремле отреагировали на решение Казахстана не вступать в БРИКС
В Кремле с уважением относятся к решению Казахстана пока не подавать заявку на вступление в БРИКС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Песков отметил, что Казахстан друг и союзник России. По его словам, Казахстан «сам принимает решения об участии в организациях», и уточнил, что Россия ждет президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Казани на саммите БРИКС и его участия в формате БРИКС+.
Также в Кремле отметили, что участие Токаева в любом случае будет огромным вкладом в «развитие регионального международного сотрудничества».
У БРИКС также нет целей заместить ООН, он лишь ее дополняет, пояснил Песков.
В среду, 16 октября, пресс-секретарь Токаева Берик Уали в интервью порталу Tengrinews заявил, что Казахстан решил пока воздержаться от подачи заявки в БРИКС, а также «в ближайшем будущем», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru