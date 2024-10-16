В Кремле отреагировали на решение Казахстана не вступать в БРИКС

Подозреваемый в подрыве машины на юго-западе Москвы рассказал про оружие, которое нашли у него в квартире

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