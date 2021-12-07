«Неравный матч»: Трамп оценил предстоящие переговоры Путина и Байдена
Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут неравным матчем для Вашингтона. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax TV.
«Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны. <...> Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды», — подчеркнул бывший глава государства, отвечая на вопрос о том, как бы он сам провел переговоры с Москвой по Украине.
Трамп добавил, что ему нравился Путин, однако американский лидер был «жестким с Россией», как никто другой.
Путин и Байден 7 декабря проведут переговоры, беседа состоится в видеоформате, отмечает Ura.ru. Затем американский лидер намерен провести консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Свободная пресса».
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