Игра мускулами. Южная Корея и США провоцируют войну с КНДР
Полеты южнокорейских истребителей и совместные военные учения с США демонстрируют готовность стран к войне с КНДР в ответ на ее ядерные испытания.
Южная Корея подняла в воздух истребители, зафиксировав «приведение в движение» более 180 военных самолетов КНДР. Об этом сообщает Yonhap.
По данным Комитета начальников штабов ВС РК, активность северокорейских самолетов наблюдалась в 11:00 - 15:00 (05:00 - 09:00 мск) в нескольких зонах. Сеул поднял в воздух около 80 истребителей.
В конце октября США и Южная Корея начали совместные военно-воздушные учения, в которых приняли участие около 240 самолетов. На фоне маневров КНДР произвела несколько ракетных пусков, в числе которых, предположительно, запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
На фоне крупномасштабных учений северокорейский МИД 1 ноября заявил, что сценарий ядерной войны США с КНДР вступил в финальную фазу. Как напомнили в ведомстве, с 17 по 28 октября на территории Южной Кореи прошли крупномасштабные учения «Национальная оборона», а всего через несколько дней начались крупнейшие совместные американо-южнокорейские воздушные учения. При этом часто проводятся военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море.
Если КНДР решит провести новое ядерное испытание, то США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти страны могут попытаться блокировать северокорейские порты, заявил политолог, краевед Александр Жебин в разговоре с НСН.
«США вместе с южнокорейцами и японцами делали неоднократные заявления о том, что они дадут беспрецедентно жесткий ответ на ядерные испытания КНДР. Если говорить о военном ответе, то он будет означать новую Корейскую войну. Вряд ли северокорейцы смирятся с тем, что у них разбомбят ядерный центр или какой-то другой объект их ракетно-ядерной программы. Также США, Япония и Южная Корея, которые имеют абсолютное превосходство на море, могут попытаться в одностороннем порядке блокировать северокорейские порты. Они используются, по утверждениям американцев, для контрабанды в КНДР нефти и других материалов, ввоз которых ограничен резолюциями. Возможны также меры по закрытию северокорейских диппредставительств в странах, которые подвержены влиянию США», - сказал Жебин.
В среду Южная Корея сообщила, что Пхеньян запустил не менее 10 ракет в сторону Японского моря. В ответ южнокорейские военные провели пуски трех ракет класса «воздух — земля», отмечает Ura.ru. Япония в связи с ракетными запусками заявила КНДР «решительный протест и осуждение».
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