Игра мускулами. Южная Корея и США провоцируют войну с КНДР

Если КНДР решит провести новое ядерное испытание, то США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти страны могут попытаться блокировать северокорейские порты, заявил политолог, краевед Александр Жебин в разговоре с НСН.

«США вместе с южнокорейцами и японцами делали неоднократные заявления о том, что они дадут беспрецедентно жесткий ответ на ядерные испытания КНДР. Если говорить о военном ответе, то он будет означать новую Корейскую войну. Вряд ли северокорейцы смирятся с тем, что у них разбомбят ядерный центр или какой-то другой объект их ракетно-ядерной программы. Также США, Япония и Южная Корея, которые имеют абсолютное превосходство на море, могут попытаться в одностороннем порядке блокировать северокорейские порты. Они используются, по утверждениям американцев, для контрабанды в КНДР нефти и других материалов, ввоз которых ограничен резолюциями. Возможны также меры по закрытию северокорейских диппредставительств в странах, которые подвержены влиянию США», - сказал Жебин.

В среду Южная Корея сообщила, что Пхеньян запустил не менее 10 ракет в сторону Японского моря. В ответ южнокорейские военные провели пуски трех ракет класса «воздух — земля», отмечает Ura.ru. Япония в связи с ракетными запусками заявила КНДР «решительный протест и осуждение».

