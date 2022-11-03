СМИ: КНДР могла запустить ракету средней или большей дальности

Северная Корея, как предполагается, 3 ноября осуществила запуск ракеты средней или большей дальности, сообщает Ренхап со ссылкой на источники.

В Южной Корее заявили о запуске КНДР не менее 10 ракет разных типов

Баллистическая ракета пролетела над территорией Японии и миновала ее.

Если КНДР решит провести новое ядерное испытание, то США, Южная Корея и Япония дадут беспрецедентно жесткий ответ, вследствие чего начнется новая Корейская война, также эти страны могут попытаться блокировать северокорейские порты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:РакетаКНДР
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