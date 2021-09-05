Йенс Столтенберг выступил против создания единой армии ЕС

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — считает Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, США, Канада и Турция являясь ключевыми странами НАТО, не входящими в состав ЕС, тем не менее, являются главными гарантами безопасности Евросоюза.

Ранее Столтенберг призвал РФ и КНР противодействовать терроризму в Афганистане.



