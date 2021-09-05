Йенс Столтенберг выступил против создания единой армии ЕС
Единая армия Европейского Союза может привести к расколу в планах безопасности Европы и не сможет заменить собой НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет газета The Telegraph.
«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — считает Столтенберг.
По мнению генсека НАТО, США, Канада и Турция являясь ключевыми странами НАТО, не входящими в состав ЕС, тем не менее, являются главными гарантами безопасности Евросоюза.
Ранее Столтенберг призвал РФ и КНР противодействовать терроризму в Афганистане.
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