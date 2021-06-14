Столбенберг призвал станы ЕС увеличить расходы на оборону и НАТО

«Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз. Для этого нам нужно обеспечить ресурсы. Нужно увеличивать национальные военные бюджеты. Уверен, что лидеры договорятся об увеличении совместных инвестиций НАТО, которые помогут обеспечить ресурсами нашу масштабную программу. Это касается военного, гражданского бюджетов, а также совместных инвестиций» - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в рамках саммита НАТО планируется обсудить стратегическую концепцию альянса до 2030 года, отношения с Россией и Китаем, укрепление технического развития, а также аспекты борьбы с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

