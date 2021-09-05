Столтенберг призвал РФ и КНР противодействовать терроризму в Афганистане
Москва и Пекин должны вместе с другими членами мирового сообщества противостоять террористическим группировкам в Афганистане, сообщил Sunday Telegraph генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, Афганистан не должен стать местом, где «террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах».
Как отметил глава НАТО, в Североатлантическом альянсе извлекут уроки из событий в Афганистане, где после вывода американского военного контингента власть быстро захватили представители движения «Талибан» (запрещено в России).
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о «абсолютной несостоятельности» НАТО как военно-политического блока, комментируя их действия в Афганистане.
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