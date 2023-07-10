«Идиотские сообщения»: В Турции призвали не ссорить Москву и Анкару из-за «Азова»

«Бойцы «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) - это граждане Украины, мы должны были их возвратить, нет письменного заявления, нет договоренностей. В Кремле тоже смягчили риторику, когда говорили об этом. Это было пожелание, это одно, а реальность – совсем другое. Из России очень идиотские выходят сообщения в СМИ, которые хотят нагнетать обстановку в отношениях России и Турции. Критика нужна, но из мелочи сделать серьезное «противостояние» неправильно», - отметил политолог.

Собеседник НСН также напомнил, что Турция не поддерживает действия России на Украине, но и не участвует в санкциях против Москвы. По его словам, Анкара не собирается портить отношения с Россией.

«Турция не признает спецоперацию на Украине, но считает, что это вина Америки и западных стран, которые проталкивали Украину и свои интересы вот таким грубым образом. Россия также грубо ответила. У нас высокопоставленные чиновники по отношению к России ничего не «ляпают», учитывают чувствительность момента. Турция – это член НАТО, но мы не поддержали санкции, мы в стороне от этого. ЕС закрыла воздушное пространство, Турция этого не сделала. У нас банковская система была открыта долгое время для граждан РФ, американцы закрывают, торговля действует, энергетические проекты тоже», - заключил Тогрул Исмаил.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Турция в отличие от стран Запада продолжает сохранять диалог с Россией и поддерживает его на высоком уровне. Он также отметил, что передача бойцов «Азова» (запрещен и признан террористической организацией в РФ) не повлияет на строительство газового хаба в Турции, передает «Радиоточка НСН».

