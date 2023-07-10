В Совфеде заявили, что Турция становится недружественной России страной
Турция превращается из нейтральной страны в недружественное России государство после передачи Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в интервью агентству ТАСС.
По его словам, пребывание бойцов «Азова» на территории Турции — ключевая договоренность в рамках российско-украинского обмена пленными. Бондарев подчеркнул, что Анкара намеренно пренебрегала этим условием и была сторонником ускоренного принятия Украины в Североатлантический альянс и возведения завода ударных БПЛА на территории Украины.
Сенатор полагает, что Турция действовала под давлением НАТО, также на ее решение повлияло фактическое прекращение зерновой сделки. «Многоликий турецкий лидер Реджеп Эрдоган и ранее принимал глупые и импульсные решения: заигрывал с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), влиял на падения российских самолетов, предоставлял беспилотники Украине, мутил тюркоязычные народы на создание Великого Турана», — заключил Бондарев.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров «Азова». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru