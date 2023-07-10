Сенатор Климов отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России

Эрдоган не хочет ссориться в Вашингтоном, при этом выдача Киеву националистов не является «жестом», сказал в эфире НСН Андрей Климов.

Передача Турцией Украине главарей батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) не является вызовом России и свидетельством изменения политики Анкары, сказал в интервью НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел в Турции переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего заявил, что вместе с ним в Киев из Стамбула летят несколько командиров неонацистского формирования.

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«С точки зрения геополитической ситуации, этот обмен – печальный и раздражающий нас эпизод, но все-таки не какое-то фундаментальное явление. Это был не жест как таковой, не пиар-акция, просто Эрдоган пытается решить свои вопросы через такого рода уступки Вашингтону, поскольку полностью ссориться с США он не хочет. Опосредованно он пытается поддерживать отношения с Украиной, чтобы всегда можно было быть востребованными для неких посреднических миссий. У нас свое восприятие этого события, а в Стамбуле свое. Эрдоган же не думает, как хорошо сделать нам. Он думает, как хорошо сделать себе, и нам надо всегда иметь это ввиду, имея дело с подобными политиками», - сказал Климов.

По его словам, Эрдоган никогда не позиционировал себя пророссийским политиком, и наивно на это рассчитывать.

«Эрдоган стремится маневрировать, он так делал все время и наивно полагать, что он будет пророссийским политиком. Не надо забывать, что Турция является членом НАТО, а это антироссийская организация. При этом Анкара не вводит против нас прямые экономические санкции, поскольку считает их незаконными. Турция, которая никогда не позиционировала себя союзником России, пытается вести политику, выгодную себе, а не Москве или Вашингтону. В этом особенность этой страны и ее поведения», - добавил сенатор.

Со своей стороны, заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма напомнил НСН, что это уже не первый подобный прецедент.

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«Мы видели уже много таких прецедентов, начиная со сбитого в свое время российского бомбардировщика Су-24. Турция балансирует, в какие-то моменты выступая за российскую позицию, в какие-то – относительно против. В любом случае она преследует свои интересы. Я бы не связывал напрямую роль Турции в зерновой сделке и ситуацию с выдачей главарей "Азова"», - сказал Сурма, отметив, что Турция находится под давлением других стран НАТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают нарушением договоренностей со стороны Турции передачу Киеву главарей «Азова». При этом он заверил, что Россия продолжит развивать отношения с Турцией, в том числе торгово-экономические.

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ФОТО: РИА Новости
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