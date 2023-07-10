Сенатор Климов отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России

Передача Турцией Украине главарей батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) не является вызовом России и свидетельством изменения политики Анкары, сказал в интервью НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел в Турции переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего заявил, что вместе с ним в Киев из Стамбула летят несколько командиров неонацистского формирования.