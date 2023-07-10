Сенатор Климов отказался считать решение Турции по «Азову» вызовом для России
Эрдоган не хочет ссориться в Вашингтоном, при этом выдача Киеву националистов не является «жестом», сказал в эфире НСН Андрей Климов.
Передача Турцией Украине главарей батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН) не является вызовом России и свидетельством изменения политики Анкары, сказал в интервью НСН заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел в Турции переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего заявил, что вместе с ним в Киев из Стамбула летят несколько командиров неонацистского формирования.
«С точки зрения геополитической ситуации, этот обмен – печальный и раздражающий нас эпизод, но все-таки не какое-то фундаментальное явление. Это был не жест как таковой, не пиар-акция, просто Эрдоган пытается решить свои вопросы через такого рода уступки Вашингтону, поскольку полностью ссориться с США он не хочет. Опосредованно он пытается поддерживать отношения с Украиной, чтобы всегда можно было быть востребованными для неких посреднических миссий. У нас свое восприятие этого события, а в Стамбуле свое. Эрдоган же не думает, как хорошо сделать нам. Он думает, как хорошо сделать себе, и нам надо всегда иметь это ввиду, имея дело с подобными политиками», - сказал Климов.
По его словам, Эрдоган никогда не позиционировал себя пророссийским политиком, и наивно на это рассчитывать.
«Эрдоган стремится маневрировать, он так делал все время и наивно полагать, что он будет пророссийским политиком. Не надо забывать, что Турция является членом НАТО, а это антироссийская организация. При этом Анкара не вводит против нас прямые экономические санкции, поскольку считает их незаконными. Турция, которая никогда не позиционировала себя союзником России, пытается вести политику, выгодную себе, а не Москве или Вашингтону. В этом особенность этой страны и ее поведения», - добавил сенатор.
Со своей стороны, заведующий кафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД России Иван Сурма напомнил НСН, что это уже не первый подобный прецедент.
«Мы видели уже много таких прецедентов, начиная со сбитого в свое время российского бомбардировщика Су-24. Турция балансирует, в какие-то моменты выступая за российскую позицию, в какие-то – относительно против. В любом случае она преследует свои интересы. Я бы не связывал напрямую роль Турции в зерновой сделке и ситуацию с выдачей главарей "Азова"», - сказал Сурма, отметив, что Турция находится под давлением других стран НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают нарушением договоренностей со стороны Турции передачу Киеву главарей «Азова». При этом он заверил, что Россия продолжит развивать отношения с Турцией, в том числе торгово-экономические.
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