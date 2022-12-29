«И партию распустить!»: Зюганов ответил на призыв отказаться от участия в выборах
Лидер партии Геннадий Зюганов в беседе с НСН назвал такие рассуждения чепухой, член фракции Юрий Синельщиков объяснил, почему это невозможно.
КПРФ не откажется от участия в выборах даже в знак протеста против дистанционного электронного голосования, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.
Накануне ранее сотрудничавший с КПРФ журналист и политик Максим Шевченко предложил партии отказаться от участия в выборах всех уровней и сложить все мандаты в знак протеста против дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Синельщиков от такого предложения поспешил отказаться.
«И партию заодно распустить! Что значит отказаться от участия в выборах? Отказаться от участия во власти, отказаться от всего это означает. Нет, конечно, категорически нет. Участвовать в выборах надо в любом случае. Да, мы против ДЭГ, для современной России это нужно исключать, это невозможно. В мире от этого отказались, в Германии, например, экспериментировали и отказались», - объяснил Синельщиков.
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал НСН, что не будет отвечать на подобные заявления, так как считает это «чепухой».
«Хотите, чтобы я отвечал, звоните по серьезным темам. Мне по этой чепухе не звоните», - заявил он.
При этом Синельщиков назвал основную причину, по которой партия выступает против дистанционного голосования.
«Мы должны понимать, что это неконтролируемая система. Давайте допустим, что все айтишники, которые этим занимаются, абсолютно честные. Но народ все равно будет сомневаться в выборах. Допустим, что коммунисты победили в ходе таких выборов, народ будет сомневаться в том, что коммунисты честно пришли к власти, мы хотим, чтобы народ не сомневался. Мы же не знаем, кто и как сидел на том конце провода, откуда нажималась кнопка. Сам гражданин или он дал кому-то этот ключ к голосованию, или их собрали вместе и сказали нажать ту или иную кнопку», - рассказал он.
В ноябре лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил разработать новую Конституцию России. По его словам, новый основной закон страны нужно создать на основе «брежневской» и «сталинской».
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