«И партию распустить!»: Зюганов ответил на призыв отказаться от участия в выборах

КПРФ не откажется от участия в выборах даже в знак протеста против дистанционного электронного голосования, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в разговоре с НСН.

Накануне ранее сотрудничавший с КПРФ журналист и политик Максим Шевченко предложил партии отказаться от участия в выборах всех уровней и сложить все мандаты в знак протеста против дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Синельщиков от такого предложения поспешил отказаться.

«И партию заодно распустить! Что значит отказаться от участия в выборах? Отказаться от участия во власти, отказаться от всего это означает. Нет, конечно, категорически нет. Участвовать в выборах надо в любом случае. Да, мы против ДЭГ, для современной России это нужно исключать, это невозможно. В мире от этого отказались, в Германии, например, экспериментировали и отказались», - объяснил Синельщиков.