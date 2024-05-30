Валентине Матвиенко присудили звание Героя Труда

В ходе церемонии вручения госнаград глава государства отметил, что опыт, знания и организаторский талант Матвиенко «вызывают огромное уважение», а присуждение звания Героя Труда является «признанием её заслуг».

«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны», - заключил Путин.

Матвиенко, в свою очередь, заявила, что звание Героя Труда ко многому её обязывает.

Ранее звания Герой Труда была удостоена преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, чей общий стаж составил 62 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».