Валентине Матвиенко присудили звание Героя Труда
Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко присуждено звание Героя Труда. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения госнаград глава государства отметил, что опыт, знания и организаторский талант Матвиенко «вызывают огромное уважение», а присуждение звания Героя Труда является «признанием её заслуг».
«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны», - заключил Путин.
Матвиенко, в свою очередь, заявила, что звание Героя Труда ко многому её обязывает.
Ранее звания Герой Труда была удостоена преподаватель волоколамской гимназии №1 Татьяна Бабурова, чей общий стаж составил 62 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянина, Гергиева и Машкова наградили орденами «За заслуги перед Отечеством»
- Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
- Криштиану Роналду установил два новых рекорда
- Валентине Матвиенко присудили звание Героя Труда
- ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
- Госдума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
- Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня
- Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
- Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
- Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru